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Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni Bakan Tekin'in katılımıyla gerçekleştirildi - Son Dakika
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Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni Bakan Tekin'in katılımıyla gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in katılımıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Cinnah Genç Yazarlar Ödül Törenine iştirak etti. Törende, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin '20'nci Yüzyılın İki Büyük Şairi: Muhammed İkbal ve Mehmet Akif' temasıyla katıldığı yarışmanın birincisi olan İstanbul Alibeyköy Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Mert Tokgöz'ün kompozisyonundan bir kesit okundu. Bakan Tekin, Müslüman dünyasının özgür ve haysiyetli duruşa ihtiyaç duyduğunu belirterek, Türk milletinin yiğitliğine büyük hayranlık duyduğunu ifade etti.

13.12.2023 - 02:37,
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Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni Bakan Tekin'in katılımıyla gerçekleştirildi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in katılımıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Cinnah Genç Yazarlar Ödül Törenine iştirak etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan Büyükelçiliği iş birliğinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni'ne katıldı. Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, akademisyenler, yarışmacılar ve çok sayıda davetli de ödül töreninde yer aldı. 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin kompozisyonlarıyla katıldığı yarışmanın bu seneki teması, '20'nci Yüzyılın İki Büyük Şairi: Muhammed İkbal ve Mehmet Akif' oldu. Birinci olan İstanbul Alibeyköy Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Mert Tokgöz'ün kompozisyonundan bir kesit okundu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Müslüman dünyasının özgür ve haysiyetli duruşa ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Umarım bizler de Cinnah ve Atatürk gibi bu dünyaya örnek olacak, haysiyetli duruşun vücut bulmuş hali olarak ülkemizi gelecek kuşaklarda temsil edecek gayreti gösteririz" dedi.

"Hürriyetinin savunucusu oldukları için ağır bedeller ödedi"

Yarışmada çok anlamlı bir tema belirlendiğini kaydeden Tekin, "İki ülkenin de vatan ve özgürlük şairleri olan iki önemli isim, bu yılın teması oldu. Hem Mehmet Akif hem de İkbal, dünyaca kabul görmüş iki Kur'an şairidir. İkisi de zulme, haksızlığa ve geri kalmışlığa karşı mücadele etti. İkisi de memleketlerinin hürriyetinin savunucusu oldukları için ağır bedeller ödedi. İki samimi Kur'an talebesi olan bu sanat adamları, bize sadece şiirlerini bırakarak ayrılmadı. Bize bir Müslüman duruşunu da miras bıraktı. Bu yılki yarışmanın teması da bu iki şair açısından düşünüldüğünde çok daha farklı bir anlam kazanıyor" ifadelerini kullandı.

"Türk milletinin yiğitliğine büyük hayranlık duyuyordu"

Pakistan Büyükelçisi Cüneyd, adını Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'tan alan yarışmanın entelektüel gelişime olan bağlılıklarının temel nişanelerinden olduğunu belirterek, "Türk milletinin Kemal Atatürk'e baktığı gibi Türk zaferinden ilham alan alt kıtadaki Müslümanlar da Cinnah'a aynı ruhla baktı. Cinnah'ın kendisi de onun devlet adamlığına, cesaretine, Türk liderliğinin öngörüsüne ve Türk milletinin yiğitliğine büyük hayranlık duyuyordu. Dolayısıyla her iki lider de Müslüman dünyasının özgürlük ve haysiyet arayışını temsil ediyordu" diye konuştu.

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni Bakan Tekin\'in katılımıyla gerçekleştirildi
Kaynak: İHA
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Yusuf Tekin, Pakistan, Kültür, Diplomasi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni Bakan Tekin'in katılımıyla gerçekleştirildi - Son Dakika
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