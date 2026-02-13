Cinsel İçerik Suçunda 25 Gözaltı - Son Dakika
Cinsel İçerik Suçunda 25 Gözaltı

13.02.2026 10:54
İstanbul'da müstehcen paylaşımlardan gelir aklayan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'de yasaklı olan cinsel içerikli bir sitede ve sosyal medya platformlarında "müstehcenlik" suçundan elde ettikleri gelirleri, yatırım araçları üzerinden akladıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Türkiye'de yasaklı olan ve cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platform ile bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı diğer sosyal medya platformlarında ücret karşılığı müstehcen resim ve videoların paylaşıldığı tespitine yer verildi.

Açıklamada, ücret karşılığı cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platforma, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 Haziran 2023'te kamu ahlakına ve Türk aile yapısına uygun olmayan içerikler barındırdığı gerekçesiyle Türkiye'de erişim engeli getirildiği, ancak platforma VPN aracılığıyla giriş yapıldığının belirlendiği aktarıldı.

Yasaklı siteye girişlerin özendirilmesi amacıyla herkese açık sosyal medya platformlarındaki sayfalardan cinsel içerikli paylaşımlar yapıldığı belirtilen açıklamada, özel içerikli paylaşımların belli bir ücret karşılığı yapıldığı, bunlara istenirse söz konusu site üzerinden erişileceği ya da Telegram gibi özel kanallar üzerinden ulaşabileceği yönünde paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şüphelilerin herkese açık platformlar üzerinden yaptıkları paylaşımların müstehcen içerikli olduğu, bu paylaşımlardan elde ettikleri gelirler ile taşınır-taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıklarının tespit edildiği bildirildi.

"Müstehcenlik" suçundan elde edilen suç gelirlerinin yatırım araçları üzerinden değerlendirilip suçtan elde edilen gelirin akladıkları yönünde kuvvetli emareler bulunduğu ifade edilen açıklamada, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz, 14 araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 lira, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin yaklaşık 500 bin lira, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300 milyon lira olduğunun değerlendirildiği kaydedildi."

Açıklamada, İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Samsun, Balıkesir'in Edremit ilçesi ve Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olmak üzere 25 şüpheli ve 2 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Kaynak: AA

