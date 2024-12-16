Cinsel İstismar Suçlusu Yakalandı

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Batman'da hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla Tilmerç Mahallesi'nde yakalanan T.G, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.