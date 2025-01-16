Cip Kazası Hastane Acil Servisine Girdi

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde cipin çarptığı otomobil, hastanenin acil servisine girdi.
Kale Mahallesi Sahil Caddesi'nde otoparktan çıkmaya çalışan T.Ç. (57) isimli kadının kullandığı 34 PNR 40 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoparktaki 6 araca çarptı.
Yola çıkan cipin çarptığı başka bir otomobil ise özel hastanenin acil servisine girdi.
Kazada 1 kişi hafif yaralandı, hastanenin acil bölümü ile araçlarda hasar oluştu.
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