Cip Sarıyer\'de karşı yöne geçerek İETT otobüsüne çarptı, sürücü ve 2 yolcu yaralandı

SARIYER'de karşı yöne geçen cip, seyir halindeki İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada araç sürücüsü ile otobüsteki 2 yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 17.55 sıralarında Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent'ten Sarıyer yönüne ilerleyen Murat A. idaresindeki 34 UM 6501 plakalı cip, karşı yöne geçerek Beşiktaş yönüne ilerleyen Abdullah G.'nin kullandığı 34 HO 2585 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen cip sürücüsü Murat A. ile otobüste yolcu olarak bulunan Rukkıye B. ve Metin C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.