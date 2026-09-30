Cip Sarıyer'de karşı yöne geçerek İETT otobüsüne çarptı, sürücü ve 2 yolcu yaralandı - Son Dakika
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Cip Sarıyer'de karşı yöne geçerek İETT otobüsüne çarptı, sürücü ve 2 yolcu yaralandı

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Cip Sarıyer\'de karşı yöne geçerek İETT otobüsüne çarptı, sürücü ve 2 yolcu yaralandı
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Sarıyer Maslak'ta saat 17.55 sıralarında meydana gelen kazada, karşı yöne geçen cip seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı. Cip sürücüsü ile otobüsteki 2 yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SARIYER'de karşı yöne geçen cip, seyir halindeki İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada araç sürücüsü ile otobüsteki 2 yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 17.55 sıralarında Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent'ten Sarıyer yönüne ilerleyen Murat A. idaresindeki 34 UM 6501 plakalı cip, karşı yöne geçerek Beşiktaş yönüne ilerleyen Abdullah G.'nin kullandığı 34 HO 2585 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen cip sürücüsü Murat A. ile otobüste yolcu olarak bulunan Rukkıye B. ve Metin C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
İstanbulOtomobilSarıyerGüncelİETTKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Cip Sarıyer'de karşı yöne geçerek İETT otobüsüne çarptı, sürücü ve 2 yolcu yaralandı - Son Dakika
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