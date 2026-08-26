Cip sürücüsüne hayvana eziyet cezası
Giresun'da cip sürücüsüne, yolda yatan köpeği ezmesi nedeniyle 13 bin lira ceza kesildi.
PARA CEZASI UYGULANDI
Giresun'da fabrika girişinde yolda yatan köpeği ezdiği gerekçesiyle jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan cip sürücüsü M.Y.'ye, sevk edildiği adliyede 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 13 bin 33 lira ceza uygulanıp, serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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