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Samsun'un Çarşamba ilçesinde cipin çarptığı 11 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.Ö. (31) idaresindeki 34 PD 5421 plakalı cip, Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Sezin Sezgin'e (11) çarptı.

Ağır yaralanan Sezgin, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.