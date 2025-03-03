Cipin Çarptığı 2 Kişi Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde cipin çarptığı 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
İlknur Ö. idaresindeki 55 ARG 990 plakalı cip, Çatalarmut Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şehri G. (59) ile 4 yaşındaki A.İ.A'ya çarptı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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