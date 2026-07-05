Çipras'tan Hükümete Yangın Eleştirisi

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın kurduğu Yunan Sol İttifakı (ELAS) partisi, Selanik yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde çıkan orman yangınının ardından hükümeti "afet yönetiminde yetersiz kalmakla" suçladı.

ELAS'ın İklim Krizi ve Sivil Koruma Birimince yapılan açıklamada, Oraiokastro'daki yangının orman yangını, sanayi kazası, çevre kirliliği ve halk sağlığını aynı anda tehdit eden çok yönlü bir afete dönüştüğü belirtilerek, ülkenin modern bir risk yönetim sisteminden yoksun olduğu belirtildi.

Hükümetin, sivil koruma alanında "yeni bir dönem" başlattığı yönündeki açıklamalarına rağmen risk altındaki bölgeler ve kritik altyapılara yönelik bilimsel temelli risk analizlerinin yapılmadığı ve bunların operasyonel planlamaya yansıtılmadığı vurgulandı.

Açıklamada, yangında sanayi tesislerinin yanması sonucu oluşan yoğun dumanın, plastik ve kimyasal maddelerin yanması nedeniyle halk sağlığı açısından risk oluşturabileceğine işaret edilerek, hava kalitesinin sürekli izlenmesi ve vatandaşların korunmasına yönelik açık uyarılar yapılması gerektiği kaydedildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, dün akşam yaptığı açıklamada, ülkede son 24 saatte, 15'i Orta Makedonya bölgesinde olmak üzere, toplam 60 orman ve tarım arazisi yangını çıktığını duyurmuştu.

Yaz aylarında sıcak hava, kuraklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle her yıl yüzlerce orman yangınının çıktığı Yunanistan'da yetkililer, vatandaşları yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınmaları konusunda sık sık uyarıyor.