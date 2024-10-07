Ciritte Yaş Sınırı Yok: 50 Yaşındaki Mehmet Zeki Adede - Son Dakika
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Ciritte Yaş Sınırı Yok: 50 Yaşındaki Mehmet Zeki Adede

Ciritte Yaş Sınırı Yok: 50 Yaşındaki Mehmet Zeki Adede

Atatürk Üniversitesi sporcusu Adede, 19 yıldır cirit oynuyor ve gençlere taş çıkartıyor.

07.10.2024 11:47
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Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü'nün 50 yaşındaki sporcusu Mehmet Zeki Adede, at üstünde gençlere taş çıkartıyor.

Ata sporu ciride 19 yıl önce başlayan Adede'nin, vazgeçmediği atlı cirit zamanla tutkusu haline geldi.

Adede, "Edizhan Bey" ismini verdiği atıyla katıldığı birçok organizasyonda takım olarak başarı elde etti.

Atını dört nala sahaya süren sporcuların arasında mücadelesiyle ön plana çıkan Adede, yaş olarak kendisinden küçük ciritçilerle kıyasıya mücadele ediyor.

Yeteneğini ve tecrübesini at üstünde birleştiren, birbirinden zor hareketleri korkusuzca sergileyen Adede, tecrübesiyle cirit meydanında rakiplerine adeta kök söktürüyor.

Mehmet Zeki Adede, AA muhabirine, Atatürk Üniversitesinde işçi olarak çalıştığını, Atlı Cirit 1. Ligi Kırmızı Grup müsabakaları için Kayseri'ye geldiğini söyledi.

Ciride 19 yıl önce başladığını anlatan Adede, diğer spor branşlarının kendisine artık haz vermediğini ve sıradan bir spor gibi gördüğünü aktardı.

At üstünde olmanın ayrı bir duygu olduğunu dile getiren Adede, "Atın sevgisi başka, adrenalini çok yüksek. Her pozisyon adrenalin ve güzel. Sporda bağışlamanın olduğu tek branş cirit. Futbolda gol atmasan olur mu? Olmuyor ama ben bağışladığım zaman ödüllendiriliyorum." dedi.

"Atı tanıdıktan sonra bırak kahveyi, gezmeyi bile bıraktım"

Adede, saçlarının beyazlığından dolayı "Ak saçlı dede" diye lakap takıldığını, ciritle tanıştıktan sonra kötü alışkanlıklarını bıraktığını belirterek, "Gençlere de buradan duyurayım. Ben 18-19 yaşında kahve köşelerinden çıkmazdım. Atı tanıdıktan sonra bırak kahveyi, gezmeyi bile bıraktım. Tatili bile bıraktım. Onun için gençler, bırakın kahveleri atlara gelin. Bunlar başka bir hayvan. Vallahi ata bindiğin zaman bir şey hissetmiyorsun. 18 yaşında gençsin. Her spor dalında kazandığın zaman her şey senin. Kaybettiğin zaman üzülüyorsun." diye konuştu.

Genç takım arkadaşlarının yaşından dolayı kaptan olarak kendisini seçtiklerini anlatan Adede, 10 numaralı formayı giydiğini, bu rakamın uğurlu geldiğini dile getirdi.

Adede, oğluyla aynı takımda yer aldığını ve yan yana mücadele ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ciritte Yaş Sınırı Yok: 50 Yaşındaki Mehmet Zeki Adede - Son Dakika

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