Çirkinler ve Casperlar'ın 7 eylemine dair soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Çirkinler ve Casperlar'ın 7 eylemine dair soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da Çirkinler ve Casperlar suç örgütlerinin 7 kurşunlama ve kundaklama eylemine ilişkin soruşturmada 23 Ekim'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 6'sı 18 yaşından küçük 9 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar fişek ele geçirildi.

Berkay GÜNEŞ/ İSTANBUL, – İSTANBUL'da kamuoyunda Çirkinler ve Casperlar olarak bilinen suç örgütleri tarafından gerçekleştirildiği belirlenen 7 ayrı kurşunlama ve kundaklama eylemine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Çirkinler ve Casperlar suç örgütleri tarafından İstanbul'da 24 Eylül'de Arnavutköy'de faaliyet gösteren bir iş yerine, 28 Eylül'de Başakşehir'de faaliyet gösteren başka bir iş yerine yönelik kurşunlama eylemleri gerçekleştirildi. Daha sonra 7 Ekim'de Esenyurt'ta bir iş yerine yönelik kurşunlama girişimi yaşandı. 9 Ekim'de Güngören'de O.İ.T.'nin aracına yönelik kundaklama eylemi gerçekleştirilirken, aynı gün başka bir iş yeri de kurşunlandı. 15 Ekim'de Bayrampaşa'daki bir kafeye, 20 Ekim'de ise Esenyurt'ta başka bir iş yerine yönelik kurşunlama eylemleri gerçekleştirildi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu 7 ayrı eyleme ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 şüphelinin yakalanması amacıyla 23 Ekim'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 6'sı 18 yaşından küçük 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar fişek ele geçirildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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