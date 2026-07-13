Ciro Endeksi Mayıs'ta Yüzde 32,9 Arttı - Son Dakika
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Ciro Endeksi Mayıs'ta Yüzde 32,9 Arttı

13.07.2026 10:35
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TÜİK verilerine göre, 2026 Mayıs'ta ciro endeksi yıllık yüzde 32,9 artış gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 32,9 arttı.

TÜİK, 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Ciro Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 32,9 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, 2026 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 36,6, inşaat ciro endeksi yüzde 23, ticaret ciro endeksi yüzde 31,8, hizmet ciro endeksi ise yüzde 34,8 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksinde (2021=100), 2026 yılı Mayıs ayında aylık yüzde 3,1 artış kaydedildi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, 2026 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,5, inşaat ciro endeksi yüzde 5,6, ticaret ciro endeksi yüzde 3, hizmet ciro endeksi yüzde 3,6 arttı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ciro Endeksi Mayıs'ta Yüzde 32,9 Arttı - Son Dakika

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