Güncel

Çiseli Şelalesi'nde kartpostallık görüntüler

Çiseli Şelalesi, kışın da doğa severlerin vazgeçilmezi oldu

TOKAT - Tokat ile Ordu'nun sınırında bulunan Çiseli Şelalesi, sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da doğa tutkunlarının ilgi odağı haline geldi. Doğa severler, her mevsimde farklı güzellikler sunan bu doğal harikayı keşfetmek için bölgeye geliyor.

Tokat ile Ordu'nun sınırında bulunan Çiseli Şelalesi, yaz aylarında olduğu kadar kışın da doğa tutkunlarının ilgi odağı haline geldi. Her mevsimde ayrı bir atmosfere sahip olan Çiseli Şelalesi, ziyaretçilerine unutulmaz hatıralar yaşatıyor. Karla kaplı doğal güzellikleriyle kışın da büyüleyici bir görüntü sunan şelale, fotoğraf tutkunlarının objektifi için vazgeçilmez bir konumda bulunuyor. Çiseli Şelalesi'nin Tokat ve Ordu gibi iller arasında yer alması, bölgeye ulaşımı kolaylaştırarak doğa severlerin ilgisini çekiyor. Her mevsimde ziyaretçilerini karşılayan şelale, doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetmek isteyenler için vazgeçilmez bir destinasyon haline gelmiş durumda. Doğa severler, her mevsimde farklı güzellikler sunan bu doğal harikayı keşfetmek için bölgeye akın ediyor.

Doğa fotoğrafçısı Mustafa Karakoç, Çiseli Şelalesi'nin benzersiz güzelliğine dikkat çekerek, "Gördüğünüz gibi doğa harikası bir yer. Ben doğa fotoğrafçısıyım. Yaz aylarında da kış aylarında da fırsat buldukça buraya gelmeye çalışıyoruz. Zor şartlarda buraya geldik ama geldiğimize değdi" şeklinde konuştu.