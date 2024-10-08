Çivril'de Balkon Düşmesi: 69 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çivril'de Balkon Düşmesi: 69 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Çivril\'de Balkon Düşmesi: 69 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Ali Aslan, balkonundan düşerek feci şekilde yaralanmasının ardından 5 gün sonra hayatını kaybetti.

08.10.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen Ali Aslan (69), tedavi gördüğü yoğun bakımda 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 4 Ekim'de Yassıhöyük Mahallesi'ndeki 2 katlı binada meydana geldi. Çiftçi emeklisi Ali Aslan, evinin balkonundan dengesini kaybedip 3 metreden beton zemine düştü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Aslan, sağlıkçılar tarafından Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Aslan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Aslan, bugün hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Ali Aslan, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Çivril, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çivril'de Balkon Düşmesi: 69 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 TBMM’de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
07:15 Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş
01:00 Meksika’da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler Meksika'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler
00:08 Ailesinin günlerdir Manisa’da aradığı Pelin’in cansız bedeni kilometrelerce uzaklıkta bulundu Ailesinin günlerdir Manisa'da aradığı Pelin'in cansız bedeni kilometrelerce uzaklıkta bulundu
23:48 Erciş’te polis memuru intihar etti Erciş'te polis memuru intihar etti
23:36 Narin Güran’ın ailesinden ’Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti’ haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama Narin Güran'ın ailesinden 'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
23:30 Herkes sıra dışı tarzıyla milli takım kampına katılan futbolcuyu konuşuyor Herkes sıra dışı tarzıyla milli takım kampına katılan futbolcuyu konuşuyor
23:12 Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 17:10:09. #1.12#
SON DAKİKA: Çivril'de Balkon Düşmesi: 69 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.