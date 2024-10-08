Çivril\'de Balkon Düşmesi: 69 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen Ali Aslan (69), tedavi gördüğü yoğun bakımda 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 4 Ekim'de Yassıhöyük Mahallesi'ndeki 2 katlı binada meydana geldi. Çiftçi emeklisi Ali Aslan, evinin balkonundan dengesini kaybedip 3 metreden beton zemine düştü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Aslan, sağlıkçılar tarafından Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Aslan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Aslan, bugün hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.