Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilmeyene 64 BN 841 plakalı otomobil ile 03 ABR 271 plakalı hafif ticari araç, Denizli- Uşak kara yolunun Menteş Kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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