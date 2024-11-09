Cizre'de 25 Okula Oyun Parkı

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Şırnak'ın Cizre Kaymakamlığı, ilçede bulunan 25 okula çocuk oyun parkı kurdu.

Cizre Kaymakamlığı himayesinde Cizre Güzelleştirme Derneği ve Cizre Kalkınma Geliştirme ve Yardımlaşma Derneğinin hazırladığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün desteklediği "Haydi Çocuklar Oyun Zamanı Projesi " kapsamında 25 okula çocuk oyun parkı yapıldı.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Konak Anaokulunda yapılan parkın açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilerin isteği üzerine yaptıkları çocuk oyun parklarının açılışını yaptıklarını söyledi.

25 okula oyun parkı kurduklarını ifade eden Baycar, "Çocuklarımızın bir gülümsemesi dünyalara değer. Çocukları mutlu görmek bizleri sevindiriyor ve verdiğimiz bütün çabaların neticesini mutlulukla, huzur ile görmüş oluyoruz. Çocuklarımıza hayırlı olsun." dedi.

Konuşmanın ardından parkın açılışı yapıldı.