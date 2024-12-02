Cizre\'de Bando Konseri

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Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Şırnak'ın Cizre ilçesinde konser verdi.

100. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen konsere, öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Marş ve türküleri seslendiren bandoya zaman zaman dinleyiciler de eşlik etti.

Konseri, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Arıkök, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, İlçe Jandarma Komutanı Kazım Sezgin, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke de takip etti.