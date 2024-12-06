Cizre'de Engelliler İçin Masa Tenisi Turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cizre'de Engelliler İçin Masa Tenisi Turnuvası

Cizre\'de Engelliler İçin Masa Tenisi Turnuvası

Cizre'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde avukatlar ve engelli bireyler masa tenisi turnuvasında buluştu.

06.12.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Şırnak Barosu ve Cizre Engelliler Spor Kulübünce 100. Yıl Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvada engelli bireler ile avukatlar yarıştı.

Turnuvada müsabakalar Şırnak Barosu Başkanı Abdullah Fındık ve Cizre Engelliler Spor Kulübü Başkanı Necmettin Özen'in oynadığı oyun ile başladı.

Daha sonra karma müsabakalara geçildi.

Şırnak Barosu Başkanı Fındık, baro bünyesinde kültür sanat ve spor komisyonu olduğunu ifade ederek, bu komisyonun avukatların sosyal ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulduğunu belirtti.

Fındık, bugün de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylerle böyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cizre Engelliler Spor Kulübü Başkanı Özen de Şırnak Barosu ile düzenledikleri karma masa tenisi turnuvasında üyeleri ile avukatların kıyasıya mücadele ettiğini belirtti.

Amaçlarının toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu anlatan Özen, "Engellilerin de sporda, sanatta ve hayatın her alanında yer alması için böyle bir farkındalık yaratmak istedik. Bu konuda bize destek olan Şırnak Barosu Başkanlığına ve engelli bireylerin ulaşımında yardımcı olan Cizre Belediyesi'ne teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Dünya Engelliler Günü, Etkinlikler, Aralık, Güncel, Cizre, Hukuk, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cizre'de Engelliler İçin Masa Tenisi Turnuvası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:09 Putin’den tüm dünyaya gözdağı İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
15:18 Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler Bazı bankalar alımı durdurdu Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler! Bazı bankalar alımı durdurdu
07:22 AK Parti’ye geçeceğini duyuran CHP’li başkan “Sularını bile içmem, haramdır“ demiş AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş
06:46 Hamas’tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı
05:25 Güney Kore’de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı’na kendi partisi de sırtını döndü Güney Kore'de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı'na kendi partisi de sırtını döndü
01:37 ABD’den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız
00:55 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi
00:15 Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı. Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı.
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
00:08 Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
23:25 Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 18:53:03. #1.12#
SON DAKİKA: Cizre'de Engelliler İçin Masa Tenisi Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.