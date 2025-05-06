Cizre'de Fıstık Yetiştiriciliği Gelişiyor - Son Dakika
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Cizre'de Fıstık Yetiştiriciliği Gelişiyor

Cizre\'de Fıstık Yetiştiriciliği Gelişiyor

Kaymakam Baycar, fıstık fidanı dikerek Cizre'de fıstıkçılığı geliştirme projesini tanıttı.

06.05.2025 14:05
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Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, fıstıkçılık çalışmalarını inceledi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının katkısıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Badem ve Fıstık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında hayata geçirilen çalışmaları Kocapınar köyünde inceleyen Kaymakam Baycar, fıstık fidanı dikti.

Amaçlarının beş yıl sonra fıstıkçılığın ilçede bir ekonomik değere ulaşmasını sağlamak olduğunu belirten Baycar, fıstçıkçılığın ve tarımın gelişmesi için ilçede her türlü ortamın uygun olduğunu söyledi.

İlçenin Türkiye'nin en sıcak bölgelerinden biri olduğu ifade eden Baycar, şunları kaydetti:

"Boş arazimiz var. Bu arazilerde tarım yapmak ve tarımı geliştirmek istiyoruz. Çiftçilerimizin fıstıkçılıkla, zeytincilikle buraları doldurmalarını arzu ediyoruz. 2,5 milyon lira maliyetli projemiz kapsamında 50 vatandaşımızla fıstık fidanı diktik ve değerli arazilerini tel çitle çevirdik."

Daha sonra Aşağıçeşme köyündeki salatalık serasını da inceleyen Baycar, sera alanlarının artmasını istediklerini anlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Cizre, Son Dakika

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