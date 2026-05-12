Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı işçi, hayatını kaybetti.
Cizre-Nusaybin karayolu Çavuşlu köyü mevkiinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, yol yapım işinde görevli işçi Samet Işık'a çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinde Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Işık'ın cenazesi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de İşçi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?