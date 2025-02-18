Cizre\'de Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 5 Yaralı

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ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi, yaralandı.

Kaza, eski Şırnak-Cizre kara yolunda Kasrik beldesi yakınında meydana geldi. 06 DZF 302 plakalı kamyonet, sürücüsü F.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Sürücü F.K. ile araçta bulunan bulunan S.Ç., S.Ç., B.Ç. ve F.Ç. yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.