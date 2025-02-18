Kaza, eski Şırnak-Cizre kara yolunda Kasrik beldesi yakınında meydana geldi. 06 DZF 302 plakalı kamyonet, sürücüsü F.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Sürücü F.K. ile araçta bulunan bulunan S.Ç., S.Ç., B.Ç. ve F.Ç. yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 5 Yaralı - Son Dakika
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