Şırnak'ın Cizre ilçesinde ilçesinde esnaf ve vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, esnaf ve vatandaşlarla görüşerek, broşür dağıttı.
Sahte para, karşılıksız senet ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirmede bulunan ekipler, hırsızlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de Kurban Bayramı öncesi sahte para ve dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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