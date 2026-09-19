Cizre'de LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere destekleme kursları başladı - Son Dakika
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Cizre'de LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere destekleme kursları başladı

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Cizre\'de LGS ve YKS\'ye hazırlanan öğrencilere destekleme kursları başladı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, uzman öğretmen kadrosuyla öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına katkı sunulacağını belirtti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik "destekleme ve yetiştirme kursları" başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen destekleme ve yetiştirme Kursları kapsamında ilçedeki hazırlıklar tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında okul binalarının fiziki kapasiteleri, donanım altyapıları ve ulaşım imkanları değerlendirilerek ihtiyaç duyulan okullar kurs merkezi olarak belirlendi.

Ücretsiz verilen kurslarda öğrencilerin konu eksiklerini gidermeleri ve sınavlara hazırlanmaları amaçlanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kursların öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına katkı sunduğunu belirtti.

Öğrencilerin sınavlara en iyi şekilde hazırlanması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının temel öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden İke, şunları kaydetti:

"İlçemizde titizlikle yürüttüğümüz altyapı çalışmalarının ardından destekleme ve yetiştirme kurslarımızı başlattık. Uzman öğretmen kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız. Evlatlarımızın yeteneklerini ve akademik başarılarını en üst seviyeye çıkarmak için eğitim yılı boyunca çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kurslarımızın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
ŞırnakEğitimGüncelCizreYKSLGSSon Dakika

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