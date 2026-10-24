Cizre\'de Melaye Ciziri için anma programı Kırmızı Medrese\'de düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Melaye Ciziri anma programı düzenlendi.

Tarihi Kırmızı Medrese'de düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, programda yaptığı konuşmada, Melaye Ciziri'nin temsil ettiği değerlerin önemli olduğunu söyledi.

Demir, "Melaye Ciziri'nin ortaya koyduğu mirası geliştirmek ve unutulmasına engel olmak hepimizin görevidir." dedi.

Program, moderatörlüğünü Dr. Cihan Turan'ın yaptığı panel ile devam etti.

Panelde, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ve akademisyenler, Melaye Ciziri'nin edebi ve fikri dünyasını ele alan sunumlar gerçekleştirdi.