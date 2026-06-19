Cizre\'de Müzik Atölyesi Açıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gençlerin sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Cizre Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde kurulan müzik atölyesi törenle hizmete açıldı.

Törene, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Baycar ve beraberindekiler, müzik atölyesini gezerek, incelemelerde bulundu.

Öğrencilerin performanslarını dinleyen ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Baycar, yürütülen sanatsal çalışmalar ve atölyenin teknik imkanları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Baycar, yaptığı açıklamada, sanat eğitiminin sadece teknik beceri kazandırmakla kalmadığını söyledi.

Atölyenin önemine de dikkat çeken Baycar, "Bu alanlar, öğrencilerimizin kendilerini en doğru şekilde ifade etmelerine ve estetik bakış açılarını geliştirmelerine büyük katkı sunacaktır. Yeni atölyemiz ilçemiz için önemli bir kazanımdır." dedi.