Cizre\'de okul idarecileri ve personel kurumsal aidiyet için toplandı

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okul idarecileri ve kurum personeline yönelik istişare toplantısı düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda, kurumsal performansı artırmak, kurum içi koordinasyonu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurumsal kimliğin ve ortak çalışma kültürünün eğitim kalitesine sağladığı öneme dikkat çekti.

Kamu hizmetinde aidiyet duygusunun başarıyı beraberinde getirdiğini ifade eden İke, "Devletimizin eğitim vizyonunu sahada başarıyla uygulamakla mükellef büyük bir aileyiz. Elde ettiğimiz ve hedeflediğimiz başarıların arkasındaki en büyük itici güç, kurumsal aidiyet duygumuzdur. Sizlerin azmi, özverisi ve görev bilinci, Cizre'mizde sunduğumuz eğitim hizmetinin kalitesini belirleyen temel unsurdur. Hep birlikte devletimizin sunduğu imkanları en verimli şekilde kullanarak ilçemizin eğitim çıtasını daha da yukarıya taşıyacağız." dedi.

Toplantıda daha sonra gelecek döneme ilişkin stratejik hedefler, motivasyon artırıcı projeler ve yürütülecek hizmetlerin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.