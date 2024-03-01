Cizre'de Otizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cizre'de Otizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Açıldı

Cizre ilçesinde Otizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Cizre Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, otizmli çocukların aileleri ve vatandaşlar katıldı. Dernek, ilçede bulunan yaklaşık 120 otizmli çocuğa ve ailelerine destek sağlamayı amaçlamaktadır.

01.03.2024 15:07  Güncelleme: 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre ilçesinde Otizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı.

Derneğin açılışına, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, otizmli çocukların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Demir, açılışta, ilçede yaklaşık 120 otizmli çocuğun bulunduğunu belirterek, derneğin çocuk ve aileler için büyük önem taşıdığını söyledi.

Dernek Başkanı Ramazan Kızılgül ise, derneği otizmli çocukları tek çatı altında toplayıp, onların hayatını kolaylaştırmak ve ailelerine destek amacıyla kurduklarını kaydetti.

Daha sonra derneğin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

Nazlı Demir, Otizm, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cizre'de Otizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 15:21:09. #1.13#
SON DAKİKA: Cizre'de Otizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement