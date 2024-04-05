Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören yapıldı.
Cizre Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Yıldırım, "Kamu düzeni ve güvenliğinin yanı sıra vatandaşların sosyal yaşamlarını da en sağlıklı şekilde sürdürmelerini sağlayan, çok önemli sorumlulukları olan insanlarız. Bu vesile ile onur ve şeref duyarak hizmet ettiğimiz Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutlar, siz değerli mesai arkadaşlarıma da başarılar dilerim." dedi.
Yıldırım, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğündeki makamında tebrikleri kabul etti.
Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile muhtarlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de Polis Haftası Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Şırnak'ın Cizre ilçesinde müftülük tarafından 'Yetim gülse Cizre güler' sloganıyla hayırseverlerin desteğiyle bin yetim çocuğa bayramlık elbise hediye edildi.
Posof İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Posof Merkez camiinde Kur'an-ı Kerim ve mevlid okundu, dualar edildi ve cemaate ikramda bulunuldu.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 25. Meslek Grubu üyeleri, eğitim sektöründeki sorunları değerlendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, meslek komitelerinin önemine vurgu yaparak, üyelerin sorunlarının çözümü için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Eğitim camiasının temsilcilerine teşekkür eden 25. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Feridun Bozyiğit, birlik ve beraberlik kavramının önemine dikkat çekti.
Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Kaymakam Cevdet Ertürkmen'i ziyaret etti.
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