Cizre'de şehit polisler için anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Cizre'de şehit polisler için anma programı düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit polisleri anma programı gerçekleştirildi.

09.04.2025 21:16
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit polisleri anma programı gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Konak Mahallesi'ndeki Şehitler Anıtı önünde düzenlenen programda, saygı duruşu bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi, Şehitlik Anıtı'na karanfiller bırakıldı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ekrem Bülent Aktürk, şehit ve gazi aileleri ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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