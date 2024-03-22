Cizre\'de sele kapılan 2 vatandaş son anda kurtuldu, o anlar kamerada

Türkiye'de Motosiklet Satışları Artıyor

Türkiye'de motosiklet satışlarındaki artış trendi devam ediyor. Yılın ilk 2 ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı 144 bin 840'a ulaştı. Bu trendin sürmesi halinde yıl sonunda pazar büyüklüğünün 1,5 milyon adede ulaşması bekleniyor. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) tahminlerine göre, B sınıfı ehliyetle A1 Sınıfı motosiklet kullanma yetkisi getirilmesiyle satış sayısında yüzde 10-20 artış bekleniyor. Ayrıca, elektrikli motosikletlere olan ilgi de artıyor ve bu yıl pazarda daha fazla paya sahip olmaları bekleniyor.