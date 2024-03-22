Cizre'de sele kapılan 2 vatandaş son anda kurtuldu, o anlar kamerada
ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili sağanak yağış sonrası oluşan sele kapılan 2 vatandaş son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İlçede etkili olan yağmur ve dolu akşam saatlerinde etkisini artırdı. Sağanakla birlikte birçok cadde ve sokak su altında kaldı. Sel sularına kapılan 2 vatandaş sürüklendi. Cep telefonu kamerasını yansıyan görüntülerde vatandaşların suda sürüklenirken canını zor kurtardığı görüldü. İlçede birçok iş yeri ve araba su altında kaldı.
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Türkiye'de motosiklet satışlarındaki artış trendi devam ediyor. Yılın ilk 2 ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı 144 bin 840'a ulaştı. Bu trendin sürmesi halinde yıl sonunda pazar büyüklüğünün 1,5 milyon adede ulaşması bekleniyor. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) tahminlerine göre, B sınıfı ehliyetle A1 Sınıfı motosiklet kullanma yetkisi getirilmesiyle satış sayısında yüzde 10-20 artış bekleniyor. Ayrıca, elektrikli motosikletlere olan ilgi de artıyor ve bu yıl pazarda daha fazla paya sahip olmaları bekleniyor.
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Gümüşhane'de bir halı saha maçında kalp krizi geçiren 40 yaşındaki İbrahim Sağırkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Gümüşhane merkezde bulunan bir halı saha kompleksinde meydana geldi. Sağırkaya'nın cenazesi yarın öğle namazının ardından defnedilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi D Grubu'nu lider tamamlayan Yüksekova Belediyespor, play-off maçlarında da aynı başarıyı ortaya koyarak 1. Lig'e yükselme hedefine ulaşmak istiyor. Yüksekova ekibi, sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla çeyrek finalde avantaj elde etmek için mücadele edecek.
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kaan Kahriman, enerjisini atması için yönlendirildiği halterde dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde etti. Şimdi ise olimpiyat şampiyonluğuyla başarısını taçlandırmak istiyor. 19 yaşındaki Kaan Kahriman, azmi ve yeteneği sayesinde haltere başladıktan kısa bir süre sonra birinci olmayı başardı. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda çeşitli dereceler elde ederek milli takıma seçilen Kahriman, son olarak Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Hedefi ise 2028 Olimpiyatları'nda altın madalyayla dönmek. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Demirhan, üniversitede sporculara yapılan ciddi yatırımların başarıları getirdiğini belirtti.
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Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 26. hafta mücadelesinde yarın Alanya Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.
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