Cizre'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralı
Cizre'de Murat Umaç'ın kullandığı otomobil devrildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Umaç'ın kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Cizre-Nusaybin kara yolunun Çavuş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Umaç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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