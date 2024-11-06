Cizre'de Yasa Dışı Keklik Ticareti

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde yolcu minibüsünde ticareti yasaklanan 6 keklik bulundu, olayla ilgili 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurumcu Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan minibüste karton kutularda 6 keklik ele geçirdi.

DKMP Şırnak Şube Müdürlüğüne teslim edilen keklikler, yaban hayvanları tedavi ve rehabilitasyon acil müdahale birimine gönderildi.

Araçta bulunan F.O, H.K. ve S.T'ye, yaban hayvanlarının ticaretini yaptıkları gerekçesiyle toplam 41 bin 766 lira idari ceza kesildi.???