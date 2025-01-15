Cizre Kaymakamı Gazilerle Buluştu - Son Dakika
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Cizre Kaymakamı Gazilerle Buluştu

Kaymakam Baycar, 47 gazinin katılımıyla sorunlarını dinledi ve onlara gazi üniforması hediye etti.

15.01.2025 15:17
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Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, gazilerle bir araya geldi.

Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda ilçede yaşayan 47 gazinin katılımıyla program düzenlendi.

Burada konuşma yapan Kaymakam Baycar, gazilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Baycar, programa katılan gazilere "gazi üniforması" hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cizre Kaymakamı Gazilerle Buluştu - Son Dakika

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