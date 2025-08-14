CJNG'ye Yaptırım: 23 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık

ABD Hazine Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarına yönelik milyonlarca dolarlık dolandırıcılık olayında, güçlü bir uyuşturucu kaçakçılığı karteliyle birlikte çalıştıklarını belirttiği bir düzineden fazla Meksika şirketi ve dört kişiye yaptırım kararı açıkladı.

Hazine Bakanlığı, yaşlı ABD vatandaşlarını hedef aldığını belirlediği Meksika merkezli uyuşturucu karteli "Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG)" ile bağlantılı bir düzineden fazla şirket ve ortağını yaptırım listesine aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2012 yılına dayanan bir dolandırıcılık olayında, dört kartel ortağının, "karmaşık kiralama ve yeniden satış planlarıyla Amerikan vatandaşlarını hayat birikimleri üzerinden dolandırmakla" suçlandığını bildirdi.

Bakanlık, 6 ay içinde, çoğunluğu ABD'li bireylerden olmak üzere Meksika'daki dolandırıcılara gönderilen 23,1 milyon doları belgeleyebildikleri bilgisini paylaştı.

Yaptırım kararı gereği, Amerikan vatandaşlarının, iddia edilen kartel ortaklarıyla iş yapması yasaklanacak ve söz konusu kişi ve kuruluşların ABD'deki varlıkları dondurulacak.

Öte yandan ABD medyasında çıkan haberlerde, İspanyolca baş harfleri CJNG olarak bilinen ve Washington yönetiminin terör örgütü listesine aldığı Jalisco kartelinin, işten ayrılmaya çalışan çağrı merkezi çalışanlarını öldürdüğü bilgileri yer aldı.

Haberlerde, Haziran 2023'te ABD'li ve Meksikalı yetkililerin, Jalisco karteli tarafından işletilen bir çağrı merkezinden ayrılmaya çalışan 8 genç çalışanın öldürüldüğünü doğruladığı belirtildi.

Kartel, milyonlarca doz ölümcül fentanil üretip bunları çeşitli ilaçlar adı altında ABD'ye sokmasıyla tanınıyor. Bu tür haplar, yılda yaklaşık 70 bin ABD'linin aşırı dozdan ölümüne neden oluyor.