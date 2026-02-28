Clinton'dan Epstein İddialarına Yanıt - Son Dakika
Clinton'dan Epstein İddialarına Yanıt

28.02.2026 13:16
Bill Clinton, Jeffrey Epstein ile olan ilişkisini suçlardan habersiz olarak savundu.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile tanışıklığının, suçlarının ortaya çıkmasından yıllar önce sona erdiğini, bunlarla ilgili bilgisinin olmadığını savundu.

Clinton, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından Epstein ile bağları hakkında sorgulanmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüntülü açıklama paylaştı.

Epstein ile sınırlı temasının olduğunu ve bu süreçte herhangi bir suç faaliyetine tanıklık etmediğini belirten Clinton, onunla tanışıklığının, suçlarının ortaya çıkmasından yıllar önce sona erdiğini savundu.

Clinton, eşi Hillary Clinton'ın da Epstein ile bağlantısının bulunmadığını, onunla birlikte seyahat ve mülklerini ziyaret etmediğini bildirdi.

Epstein'in işlediği suçlardan haberdar olmadığını savunan Clinton, o dönemde bu suçlara dair en ufak şüphesinin olması halinde onu derhal yetkililere bildireceğini ifade etti.

Bill Clinton'ın eşi eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da 26 Şubat'ta Epstein soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyelerine New York'taki kapalı oturumda ifade vermişti.

Epstein dosyalarında Clinton'ın adı geçiyor

New York'taki Chappaqua Gösteri Sanatları Merkezi'nde ifade veren eski ABD Başkanı Clinton'ın adının, Adalet Bakanlığının geçen yılın sonlarında Epstein'le ilgili yayımladığı dosyalarda geçtiği ortaya çıkmıştı.

Bu dosyalarda Clinton'ın, Epstein'in özel uçağıyla en az 16 kez seyahat ettiği bilgisine ulaşılmış ve jakuzide kadınlarla fotoğraflarının yer aldığı görülmüştü.

Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, eski Başkan'ın 2000'li yılların başlarında Epstein herhangi bir cinsel suçtan yargılanmadan önce, Clinton Vakfı gezileri için onun uçağıyla seyahat ettiğini söylemişti.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

