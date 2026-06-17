Clinton: Netanyahu'nun İran'a Saldırı Takıntısı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, bakan olduğu dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırı ve Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda "ısrarcı ve takıntılı" olduğunu belirtti.

Clinton, New York kentinde düzenlenen programda The New Yorker Editörü David Remnick'e verdiği mülakatta ABD Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Netanyahu'nun tutumuna ilişkin konuştu.

Netanyahu'nun İran'a saldırma konusunda "amansızca ısrarcı olduğunu" dile getiren Clinton, "(Netanyahu), 'İran'a saldırmamız konusunda bize destek olmalısınız.' diyordu. Bu 2009'dan 2012'ye kadar süren dönemdi." dedi.

Clinton, İran'a saldırı konusunun "süregelen bir mesele" olduğunu vurgulayarak, Netanyahu'nun yanı sıra dönemin İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ile uzun telefon konuşması yaptığı bir gün aralarında geçen diyalogdan bahsetti.

Hillary Clinton, "'Uçaklarımız pistte (hazır).' gibi şeyler söylüyorlardı. Ben de 'O zaman bol şanslar. Yani iyi ama bunu neden yapıyorsunuz?' diyordum." ifadelerini kullandı.

David Remnick'in, "Yani çok miktarda yardım alan bir müttefikiniz olarak sizinle oyun oynuyorlardı." sözüne Clinton, "Her zaman. Tabii ki." yanıtını verdi.

Clinton, görevde olduğu süre boyunca Netanyahu'nun uzun zamandır İran'a saldırı ve Suudi Arabistan'la ilişkilerin normalleşmesi konusunda "takıntılı" olduğunu söyleyerek, bu tutumunun, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinde de görülebildiğini kaydetti.