CMA CGM Gemisine Hürmüz Boğazı'nda Saldırı

Fransız nakliye şirketi CMA CGM'ye ait konteyner gemisine Hürmüz Boğazı'nda dün düzenlenen saldırı sonucunda mürettebatta yaralananlar olduğu belirtildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Fransız nakliye şirketi CMA CGM'den yapılan açıklamada, şirkete ait olan ve Malta bandıralı San Antonio adlı konteyner gemisinin dün Hürmüz Boğazı'nda hareket halindeyken saldırıya uğradığı doğrulandı.

Açıklamaya göre, saldırıda mürettebattan yaralananlar oldu ve bu kişiler tahliye edilerek tedavi altına alındı.

San Antonio adlı konteyner gemisinde saldırıdan kaynaklı hasar meydana geldi.