CNN\'in Tutsağın Serbest Bırakılması Haberi Tartışma Yarattı

Güncel

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, Şam'daki bir hapishanede bulunan tutsağın serbest bırakılmasına ilişkin haberine gelen eleştiriler üzerine, haber hakkında inceleme başlattıklarını, mahkumun sahte kimlik vermiş olabileceğinin farkında olduklarını bildirdi.

CNN, 12 Aralık'ta, "CNN, Suriyeli mahkumun Esed rejiminin zorla alıkoyduğu yerden serbest bırakılma anına tanıklık etti" başlıklı haber yayımladı.

Haberin videosunda, CNN muhabiri Clarissa Ward ve yanında bulunan silahlı kişi, Şam'daki bir hapishaneyi çekerken kilitli bir hücrede tesadüfen bir mahkuma denk geliyor. Bu kişinin, Humuslu Adel Gharbal adında bir erkek olduğu aktarılıyor.

Videoda, Gharbal battaniye altında bulunuyor ve üç ay önce tutuklandığını söylüyor. Gharbal, Esed rejiminin devrilmesinden kısa bir süre önce bu hapishaneye nakledildiğini iddia ediyor.

Ancak, haberin sosyal medyada yayılmasının ardından olayın gerçekliği tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar, görüntülerin kurgu olabileceğini veya hikayenin doğruluğunun yeterince teyit edilmediğini öne sürerek eleştirilerde bulundu.

CNN Sözcüsü, haberin doğruluğuna ilişkin sosyal medyada yayılan iddialar hakkında AA'ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"O gün, haberimizde yer alan hapishane binasını ziyaret etme planımızdan CNN ekibinden başka kimsenin haberi yoktu. Olaylar, videoda göründüğü şekilde gelişti. Haberde yer alan mahkumun serbest bırakılmasına karar veren kişi Suriyeli bir muhalifti. Mahkumun söyledikleri dahil her şeyi olduğu gibi aktardık. Ardından, kişinin geçmişini araştırmaya başladık ve sahte bir kimlik vermiş olabileceğinin farkındayız. Bu konuyu araştırmaya devam ediyoruz."