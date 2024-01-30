CNN: İsrail, Gazze\'deki mezarlıkta tünel izine rastlanmadı

ABD'li yayın kuruluşu CNN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, "Hamas'a ait tünel bulunduğu" iddiasıyla yok ettiği mezarlıkta tünel izine rastlanmadığını duyurdu.
CNN yayınladığı haberde, İsrail askerlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 16 mezarlığı tahrip veya yok ettiğini açıkladı.
Haberde, İsrail güçlerinin iş makinalarıyla tahrip ettikleri Han Yunus'taki Beni Süheyla Mezarlığı'nın altından Hamas'a ait tünel geçtiği iddialarını ispat edemediği ifade edildi.
İsrail güçlerinin mezarlıkların altındaki tünelleri göstermek üzere bölgeyi gezdirdiği CNN muhabiri Jeremy Diamond, haberinde iddia edildiği gibi mezarlığın altında tünel olmadığını aktardı.
İsrail askerleri tünelin girişini göstermedi
Diamond'a bölgedeki ziyaretinde tünelin mezarlık tarafındaki kısmını göstermeyen İsrail güçleri, o kısımda "iş makinalarının bulunduğunu ve yapının sağlam olmadığını" öne sürdü.
Diamond, tünelin girişini görüntülemeyi talep ettiğini ancak İsrail ordusundan Tümgeneral Dan Goldfuss'un kendisine "Tüm bu şey çökebilir. Kenara kadar yürümen lazım. Güvenli değil." dediğini belirtti.
İsrail askerlerinin tünel girişinin videosunu çekeceklerini söylediklerini aktaran CNN muhabiri, ancak askerlerin bu sözü yerine getirmediklerini ifade etti.
İsrail askerlerinin bunun yerine kendisine mezarlık yakınlarında başka iki tünele ait görüntüler gösterdiğini belirten Diamond, "CNN'in uydu görüntülerinden yaptığı araştırmalarda da mezarlıkta tünel girişine rastlanmadığını" vurguladı.
CNN muhabiri Diamond, İsrail ordusunun ise iddiasında ısrar ettiğini ve mezarlığın altında Hamas'a ait "kumandanlık merkezinin bulunduğunu" ileri sürdüğünü aktardı.
İsrail ordusu tünelin mezarlığın altından geçtiğini iddia ediyor
İsrail ordusunun konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise Beni Süheyla Mezarlığı altından geçtiği iddia edilen tünelin Hamas'ın üst düzey yetkilileri tarafından kullanıldığı ve 7 Ekim saldırılarının buradan yönetildiği öne sürüldü.
İsrail ordusu paylaştığı grafik ve görüntüde, tünelin 2 girişi olduğunu ve mezarlığın altından geçtiğini savunuyor.
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