Çoban 10 Bin Lira Bağışladı - Son Dakika
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Çoban 10 Bin Lira Bağışladı

Çoban 10 Bin Lira Bağışladı

Aydın'da çoban, ağacın üstünde bulduğu hediye çekini hayvan barınağı için bağışladı.

13.01.2025 17:16
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Aydın'ın Germencik ilçesinde ağaca takılan balonda hediye çeki bulan çoban, 10 bin liralık çeki yapımı süren hayvan barınağı için bağışladı.

Germencik'te çobanlık hayvan Aşkın Mesut, Hıdırbeyli mevkisinde hayvan otlatırken incir ağacına takılı balonda hediye çeki buldu.

Çekin üzerindeki Germencik Belediyesi yazısını gören Mesut, belediyeye giderek durumu anlattı.

Çekin konulduğu balonun cumartesi günü düzenlenen "en yakışıklı deve yarışması" kapsamında havaya salındığını öğrenen Mesut, çekin karşılığı 10 bin lirayı belediyenin yaptırdığı barınağa bağışlama kararı aldı.

Aşkın Mesut, belediyede gazetecilere yaptığı açıklamada, koyunları otlatırken incir ağacına takılan balonları fark ettiğini, yaklaştığında hediye çekini gördüğünü söyledi.

Çekin üzerinde "Germencik Belediyesi" yazması nedeniyle belediyeye durumu bildirdiğini ifade eden Mesut, "Hayvanları seviyorum. Sokak hayvanları için belediye tarafından barınak yaptıklarını duydum. Ben de bu parayı bağışlama kararı aldım. Balonlar da oğluma kaldı." dedi.

Belediye Başkanı Burak Zencirci de balonun en yakışıklı deve organizasyonunda havaya salındığını aktararak, "Aşkın kardeşimiz çeki okuyunca bize ulaştı. Biz de ona durumu izah ettik. 'Ben de hayvancılık yapıyorum, sizin hayvan barınağı inşaatı devam ediyor. Bana verdiğiniz parayı barınak inşaatında kullanılmak üzere belediyeye bağışlıyorum.' dedi. Bu güzel davranışından dolayı kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hayvanlar, Germencik, Belediye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çoban 10 Bin Lira Bağışladı - Son Dakika

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