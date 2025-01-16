Çoban Köpeği Kral, Kurtların Saldırısına Uğrayan Çobana Yardım Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çoban Köpeği Kral, Kurtların Saldırısına Uğrayan Çobana Yardım Etti

Çoban Köpeği Kral, Kurtların Saldırısına Uğrayan Çobana Yardım Etti

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, çoban Siraç Çetin, kurtların saldırısına uğradı ancak çiftlikteki çoban köpeği Kral, çığlıkları üzerine gelerek onu kurtardı.

16.01.2025 10:11  Güncelleme: 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZURUM'un Karayazı ilçesine bağlı kırsal Çakmaközü Mahallesi'nde farklı tarihlerde doğum yapan bir koyun ile eşeği yanında kalarak koruyan çoban köpeği Kral, bu kez kurtların saldırısına uğrayan çoban Siraç Çetin'i (45) kurtardı.

Karayazı ilçesine bağlı kırsal Çakmaközü Mahallesi'nde Ferit Kaya'ya ait koyunların çobanlığını yapan evli ve 5 çocuk babası Siraç Çetin (45), akşam saatlerinde işini bitirdikten sonra yürüyerek 2 kilometre mesafedeki Edruca Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Arazide ilerleyen Çetin'in karşısına 3 kurt çıktı. Kaçacak yer bulamayan Çetin, bağırarak yardım istedi. Siraç Çetin'in çığlıkları üzerine Ferit Kaya'ya ait çoban köpeği Kral, sesi tanıyarak geldi. Kral, kurtlara saldırıp uzaklaştırarak Siraç Çetin'i kurtardı.

Olay yerine gelen Ferit Kaya, Siraç Çetin'i alarak Çakmaközü köyüne götürdü. Yaşadığı şoku atlatamayan Siraç Çetin, Çakmaközü Mahallesi'ndeki işini bitirdikten sonra evine giderken saldırıya uğradığını söyledi. Çetin, "Ferit Kaya'ya ait çiftlikte hayvanları yemledikten sonra Edruca Mahallesi'ndeki evime gitmek üzere yola çıktım. İki mahallenin arasında 3 kurt bana saldırdı. Yardım çığlıklarım üzerine çiftlikteki çoban köpeği Kral gelerek beni kurtardı. Kral, kurtları kovalarken Ferit Kaya, beni alarak Çakmaközü Mahallesi'ne geri götürdü. Kral olmasaydı kurtlar beni paramparça edecekti" diye konuştu.

Kral, geçen yıl mayıs ayında sürüden ayrılarak doğum yapan koyunun yanında 2 gün kalmış, ağustos ayında da doğum yapan eşeği arazide yalnız bırakmamıştı.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Güvenlik, Karayazı, Erzurum, 3-sayfa, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çoban Köpeği Kral, Kurtların Saldırısına Uğrayan Çobana Yardım Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Eski Bakan Ruhsar Pekcan’ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu
17:42 Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu
17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
00:51 Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu
00:17 Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
00:11 Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı
00:06 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz
23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 18:10:45. #1.13#
SON DAKİKA: Çoban Köpeği Kral, Kurtların Saldırısına Uğrayan Çobana Yardım Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.