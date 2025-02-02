Çobana Konteyner Ev Yapıldı - Son Dakika
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Çobana Konteyner Ev Yapıldı

Isparta'nın Kayı Köyü'nde zor şartlar altında yaşayan 66 yaşındaki çobanın evine konteyner ev yapılarak, daha güvenli bir yaşam alanına kavuşması sağlandı. Ali Büyükçullu, yeni evine geçmenin mutluluğunu yaşıyor.

02.02.2025 00:20
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Çobanın konteyner ev sevinci

Camları kırık, tuvalet ve banyosuz evde yaşayan çobana konteyner ev yapıldı

ISPARTA - Isparta'nın Kayı Köyü'nde 66 yaşında çobanlık yapan bir vatandaş, camları kırık, tuvaleti ve banyosu olmayan harabe olmuş bir evde zor şartlar altında yaşamaktaydı. Yağmurda ıslanıp soğukta üşüdüğünü gören Mahalle Muhtarı, durumu Belediye ekiplerine bildirdi. Ekipleri, vatandaşa sıcak bir yuva sağlamak amacıyla konteyner ev kurarak, onun daha güvenli ve konforlu bir yaşam alanına kavuşmasını sağladı.

Uzun yıllar boyunca Burdur Yeşilova'da çobanlıkla geçimini sağlayan 66 yaşındaki Ali Büyükçullu, memleketi Kayı Köyü'ne döndü ancak barınacak bir yeri olmadığı için zor şartlar altında yaşamaya başladı. Tuvaleti ve banyosu bulunmayan, camları kırık derme çatma bir odada yaşam mücadelesi veren Büyükçullu'nun durumunu fark eden Kayı Köyü Muhtarı Uğur Kırmızı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e bildirdi.

"Yağmurda su alan, camları olmayan bir odada yaşıyordum"

Durumu gören Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve belediye ekipleri harekete geçti. Köyde muhtarlığa ait bir alana biri oturma, biri yatak odası olmak üzere iki bölümlü konteyner ev yerleştirdi. Yeni yuvasına kavuşan Ali Büyükçullu, sıcak bir ortamda yaşamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Yağmurda su alan, camları olmayan bir odada yaşadım. Şimdi ise sıcacık bir evdeyim. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konteyner ev yapıldı

Muhtar Uğur Kırmızı da Başkan Başdeğirmen'in duyarlılığına dikkat çekerek, "Ali Büyükçullu'ya bir yer yapılması için Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e başvurduk. Başkanımız hemen talimat vererek konteyner ev yapılmasını sağladı. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çobana Konteyner Ev Yapıldı - Son Dakika

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