Çobanlar Kara Kışa Erken Yakalandı - Son Dakika
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Çobanlar Kara Kışa Erken Yakalandı

Sivas'ta yoğun kar ve soğuk hava, çobanları yayladan erken indirmeye zorladı.

26.11.2024 16:52
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Kara kışa hazırlıksız yakalanan çobanlar yayladan erken indi

SİVAS - Sivas'ta etkisini artıran yoğun kar yağışı ve soğuk hava, yaylalarda bulunan çobanları hazırlıksız yakaladı. Kar yağışı ve sert hava şartları nedeniyle birçok çoban, sürülerini koruma altına almak için yaylalardan erken dönmek zorunda kaldı.

Sivas'ta etkisini gösteren kar yağışı ile yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı hızla arttı. Artan kalıkla ulaşımda zorluklar yaşanırken arazideki hayvanların beslenme ve barınma şartları da bu durumdan olumsuz etkilendi. Çobanlar, zorlu doğa koşullarında hayvanlarını güvenli bir şekilde ahırlara ulaştırmak için mücadele verdi. Merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yayladan erken dönüş yapan çobanlar, kara kışın beklenenden erken başladığını belirterek, "Hava bir anda değişti, sürülerimizi yaylada bırakmak riskliydi. Mecburen erken indik" ifadelerini kullandı. Yetkililer, hayvancılıkla uğraşan vatandaşları ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Kar bu sene erken geldi"

Etkisini gösteren kış nedeniyle araziden erken dönmek zorunda kalan çoban Abdurrahman Kepenek, "Araziden köye geliyorum. 2 saattir yoldayım. Yaklaşık 4 gündür arazide kaldık. Kar yağışı durursa tekrar çıkarız ama kar yağışı artara artık bahara ancak çıkarız. Aslında mevsime göre daha erken. Kar yağışı bu yıl yaklaşık 25 gün önce geldi. Geçen seneyle bu yıl arasında 25 gün fark var. koyunlarda soğuktan etkileniyor" dedi.

Kaynak: İHA

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