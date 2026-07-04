Çobanları Tehdit Eden 4 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Çobanları Tehdit Eden 4 Şüpheli Gözaltında

Çobanları Tehdit Eden 4 Şüpheli Gözaltında
04.07.2026 10:54
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Van'da çobanları silah zoruyla tehdit edip 800 küçükbaş hayvan çalan 4 kişi yakalandı.

VAN'da çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaşı alıp götüren 4 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuşba ilçesinde çobanları silah ile tehdit ederek 800 küçükbaşın alınıp götürülmesine ilişkin çalışma başlattı. İnsansız hava aracı destekli çalışmada, hayvanlar arazide bulunup, sahibine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak 'yağmalama' suçundan gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Van, Suç, Son Dakika

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