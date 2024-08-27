Çobanların kavurucu sıcakta zorlu mesaisi - Son Dakika
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Çobanların kavurucu sıcakta zorlu mesaisi

Hatay'da kavurucu sıcakta zorlu şartlarda mesaisini sürdüren çobanlar, hayvan otlatarak ekmek paralarını kazanmaya devam ediyorlar. Bölgede üreticilerin en zorlandığı konuysa yüksek maaş talepleri nedeniyle çoban bulamamak.

27.08.2024 20:33
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Çobanların kavurucu sıcakta zorlu mesaisi...Yüksek maaş talebi çoban bulmayı zorluyor

Mal sahibi Şevket Taşkıran: "Ben mal sahibiyim ve çoban olmadığı için ben gidiyorum"

HATAY – Hatay'da kavurucu sıcakta zorlu şartlarda mesaisini sürdüren çobanlar, hayvan otlatarak ekmek paralarını kazanmaya devam ediyorlar. Bölgede üreticilerin en zorlandığı konuysa yüksek maaş talepleri nedeniyle çoban bulamamak.

Türkiye'nin en önemli tarım ve hayvancılık şehirlerden biri olan Hatay'da depremin ardından afetzede üreticiler üretmeye devam ediyorlar. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu bu günlerde kavurucu sıcağın en çok zorladığı meslek grupları arasına çobanlar giriyor. Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan çobanlarda sıcak havada zor anlar yaşıyor. Yüksek maaş talepleri nedeniyle çoban bulamayan üreticiler, zorlu şartlarda hayvanlarını kendileri otlatıyorlar. Küçükbaş hayvancılık yapan Şevket Taşkıran, yüksek maaş talebinden dolayı çoban bulamadığını belirterek o yüzden hayvanları kendi otlatmak zorunda kaldığını söyledi.

"Ben mal sahibiyim ama çoban olmadığı için ben gidiyorum"

Sıcak havada zorlandığını dile getiren Şevket Taşkıran, yüksek maaş talebinden dolayı çoban bulmakta zorlandıklarını belirterek "Hayvan otlatıyoruz, havalar sıcak. Sıcak hava çok bunaltıyor. Hayvanları saat 5'ten aşağıya çıkartmıyoruz. Yem vermek istiyoruz ama yemde çok pahalı. Sıcaklık çok zor, keçilerin sütünü çekiyor. Ağaçların ve duvarların dibinde sıcaktan kaçıyorum. Kafama şalımı bağlamasam yürüyemiyorum. Bu meslek çekilecek bir meslek değil. Çoban bulamıyorum. Çoban bana diyor ki; 'Abi bana 30 - 40 bin TL verirsen gelirim' diyor. O parayı nasıl vereceksin. Sen mi geçineceksin yoksa çobana mı vereceksin. Benim yanıma çoban gelirse ortalama 15-20 bin TL veririm. Çobanlığa gelen yok. Yine gelmiyor. Çobanlık zor bir meslek değil, çocuk işidir. 15 yaşındaki çocuk çobanlığı yapar. 20 bin TL'ye çobanlığa değil, güneşe bile çıkmam diyorlar. Kabul etmiyorlar. Ben bu parayı çarşının içinde kazanırım diyor. Konteynerde yatarım bundan daha iyi diyor. Arkamızda 110 keçimiz var. Ben mal sahibim ve çoban olmadığı için ben gidiyorum" dedi.

Hava sıcaklarından dert yanan Cemil Akman, "Hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvancılık çok zorluyor. Havalar çok sıcak. Burada sıcaklıklar her zaman 40 derecenin üstünde oluyor. Bu yıl daha çok sıcak oluyor. Özellikle depremden sonra daha sıcak oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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