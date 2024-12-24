Çocuğu Kurtaran Motokurye: 'İnsanlık Görevimi Yaptım' - Son Dakika
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Çocuğu Kurtaran Motokurye: 'İnsanlık Görevimi Yaptım'

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Konya'da motokurye Mücahit Acar, boğazına şeker kaçan çocuğu kurtararak dikkatleri üzerine çekti.

24.12.2024 17:45
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Boğazına şeker kaçan çocuğu kurtaran motokurye: "İnsanlık görevimi yaptım"

KONYA - Konya'da kaldırımda yürürken boğazına şeker kaçan çocuğu heimlich manevrası ile kurtaran motokurye Mücahit Acar, "Kardeşimin sürekli boğazına bir şey kaçardı oradan biliyorum. Çok şükür insanlık görevimi yaptım" dedi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Elmalılı Hamdi Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuklu ilçesinde görevli olarak çalışan motokurye Mücahit Acar, mola saatinde babasının Yazır Mahallesindeki dükkanına gitti. Mola saatinin bitmesinin ardından sipariş dağıtımına çıkmak için iş yerinden ayrılan Mücahit Acar, kaldırımda yürüyen çocuğun nefes alamadığını fark etmesi üzerine çocuğun boğazına kaçan şekeri heimlich manevrası ile çıkattı.

"Çok şükür insanlık görevimi yaptım"

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan anları anlatan Mücahit Acar, "Babamın dükkanına yemek yemeye gelmiştim. Sonra molam bitti. Motora doğru ilerledim. Motordan kaskımı taktım sonra çocuğun nefes alamadığını gördüm. Bir şey olduğunu fark ettim. Sonra çocuk hafif hafif yanıma geldi, boğazını gösterdi bana. Boğazını gösterince ben de bir şey kaçtığını anladım. Heimlich manevrasını yaptım çocuğa üç kere, boğazından şeker çıktı. Bunu da kardeşim sürekli boğazına bir şey kaçardı oradan biliyorum. Çok şükür insanlık görevimi yaptım. Ben sürekli internetten de görürdüm, kardeşimden tecrübeli olduğum için, kardeşimin boğazına kaçardı müdahale ederdik. Vatandaşlarımıza da diyorum ki bu şeylerde bilinçlensinler" dedi.

Çocuğu Kurtaran Motokurye: \'İnsanlık Görevimi Yaptım\'
Kaynak: İHA

Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuğu Kurtaran Motokurye: 'İnsanlık Görevimi Yaptım' - Son Dakika

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