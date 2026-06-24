Çocuğuna E-Sigara Kullandıran Anne Gözaltında

Osmaniye'de çocuğuna elektronik sigara kullandıran anne gözaltına alındı.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında bir çocuğa elektronik sigara kullandırıldığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğünün derhal çalışma başlattığını belirtti.

İnceleme neticesinde görüntülerde yer alan çocuğun annesi H.Y'nin gözaltına alındığını ifade eden Serdengeçti, olayla ilgili adli sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve çocuğun korunmasına yönelik gerekli işlemlerin de başlatıldığını kaydetti.