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Çocuğunu enkazda kaybeden anne feryat etti - Son Dakika
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Çocuğunu enkazda kaybeden anne feryat etti

Adıyaman'da, 6 Şubat depreminde yıkılan İsias Otel'in enkazında kalarak hayatını kaybeden Nazımcan Hartlap'ın annesi Hilal Düzgünce adliye önünde feryat ederek 'Artık analar ağlamayacak' diye seslendi.

Çocuğunu enkazda kaybeden anne feryat etti
03.01.2024 - 23:22,
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Çocuğunu enkazda kaybeden anne feryat etti

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 6 Şubat depreminde yıkılan İsias Otel'in enkazında kalarak hayatını kaybeden Nazımcan Hartlap'ın annesi Hilal Düzgünce adliye önünde feryat ederek "Artık analar ağlamayacak" diye seslendi.

6 Şubat depremlerinde 39'u KKTC'den turnuva için gelen voleybol sporcusu, öğretmen, antrenör, 47'si ise Türkiye Turist Rehberleri Birliği organizasyonuyla çeşitli tur şirketleri bünyesinde eğitim gezisi için gelen 86 kişinin konakladığı otelde 1'i personel olmak üzere toplam 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmaya sanıklar SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmaya katılan ve verilen arada adliye önüne çıkan Nazımcan Hartlap'ın annesi Hilal Düzgünce, otel enkazında çocuğunu kaybettiğini ve ilgililerin hepsinden hesap soracağını söyleyerek, "Son nefesime kadar hesap soracağım. Bugün mahkemeye karşımıza gelmediler, oturmadılar. Bir de başsağlığı diliyorlar. Bizi ağzına almasınlar. Bu haksızlığı asla ve asla birilerinin örtbas etmesine izin vermeyeceğim. Can bir, dil bir, din bir, ateş bizi yaktı, kavurdu. Saatlerdir içeride 10 dakikadır saçma sapan bir şeyler dinliyoruz. Ben parasını verdim yaptırdım, ben Hasan, Hüseyin'i çağırdım, dostlar alışverişte görsün. Bizlere Müslüman mahallesinde salyangoz satmayın. Sen nasıl bir insansın, şerefli adam neden enkazına gelmedin? Neden orada durmadın? Bu kadar insan orada soğuktan öldü. Her çıkan cesette dizlerimiz kırıldı. Her anne ve baba benim evladım mı diye sormadı. Hepimiz canımızı oraya koyduk. Ama bu analar artık ağlamayacak. Siz burada yapı denetimin olmadığı bu binalar başınıza yıkılacak. ve buradan söylüyorum bu dava emsal bir karar ile bitecek" diye konuştu.

Verilen aranın ardından duruşma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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