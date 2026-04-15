Çocuk Elektrik Panosuna Temas Etti, Yaralandı
Çocuk Elektrik Panosuna Temas Etti, Yaralandı

15.04.2026 12:31
Şanlıurfa'da oyun oynayan bir çocuk, açık elektrik panosuna dokunarak yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sokakta oyun oynayan çocuk, açık bırakılan elektrik panosuna temas edince elinden yaralandı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde, Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede oyun oynayan çocuklardan biri, sokakta açık haldeki elektrik panosunu fark etti. Bir süre sonra panoya yaklaşan çocuk, elini panonun içine sokmak istediği sırada kablolardan çıkan kıvılcımlar nedeniyle parmaklarından yaralandı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Öte yandan, olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:/ŞANLIURFA,

Kaynak: DHA

