Çocuk Evleri Protokolü İmzalandı

18.03.2026 23:19
Aile Bakanlığı, Hüseyin Akif Terzioğlu Vakfı ile Çanakkale'de çocuk evleri için protokol imzaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı arasında Çanakkale'de çocuk evleri sitesi kapsamında protokol imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı ile "Hüseyin Özcan Çocuk Evleri Sitesi Protokolü"nü imzaladıklarını belirtti.

Bakan Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ecdadımızın tarih yazdığı bu topraklarda, onlardan miras aldığımız sorumluluk anlayışıyla hizmet ağımızı güçlendiren yeni bir adım attık. Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı ile imzaladığımız 'Hüseyin Özcan Çocuk Evleri Sitesi Protokolü' kapsamında evlatlarımıza sevgiyle, güvenle ve neşeyle büyüyecekleri bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Her zaman çocuklarımızı desteklemeyi ve yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Protokolümüzün şehrimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

